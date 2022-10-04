وحسب الخطة التي أقرها بالفعل الرئيس فولوديمير زيلينسكي، فإن أوكرانيا التي تتعرض لهجوم عسكري مدمر من جانب روسيا منذ أشهر، ستستضيف إحدى مجموعات مونديال 2030، في حال استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على ملف إسبانيا والبرتغال.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الشراكة الجديدة رسميا من جانب رؤسات اتحادي كرة القدم في إسبانيا والبرتغال، خلال مؤتمر صحفي بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأربعاء.

ويعتقد قادة الدولتين المنظمتين أن الاقتراح يؤكد فكرة أن كرة القدم يمكن أن تعيد السلام إلى البلد المنهك، الذي يحتاج مئات المليارات من الدولارت من أجل إعادة تأهيله.

ووفقا لـ"تايمز"، فبحلول عا 2030 ستكون عملية إعادة إعمار أوكرانيا جارية بعد انتهاء الهجوم العسكري الروسي، الذي طال منشآت رياضية وتسبب في تشريد رياضيين بالجملة.

وأعلن عن الملف الإسباني البرتغالي لتنظيم مونديال 2030 في أكتوبر 2020، ويتنافس البلدان مع عدد كبير من الملفات الأخرى، بينما من المقرر الإعلان عن الملف الفائز عام 2024.