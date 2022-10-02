وواصل إرلينغ هالاند التسجيل بغزارة وأحرز ثلاثة أهداف وصنع هدفين في قمة مانشستر.

ونجح فيل فودن أيضا في تسجيل ثلاثة أهداف لسيتي، بينما هز أنتوني الشباك ليونايتد وأضاف زميله البديل أنتوني مارسيال هدفين أحدهما من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة.

وأصبح رصيد مان سيتي 20 نقطة من ثماني مباريات ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن أرسنال المتصدر، بينما بقي مان يونايتد في المركز السادس برصيد 12 نقطة وتوقفت سلسلة من أربعة انتصارات متتالية.