وجاءت الجزائر التي تستضيف البطولة الخاصة باللاعبين الذين يخوضون غمار الدوريات المحلية في بلدانهم بالقارة السمراء، في المجموعة الأولى إلى جانب ليبيا جارتها بطلة النسخة الثالثة 2014 في جنوب إفريقيا، إثيوبيا وموزامبيق.

في المقابل، أوقعت القرعة المغرب، بطل النسختين الأخيرتين 2018 على أرضه و2020 في الكاميرون، في المجموعة الثالثة إلى جانب السودان، ثالث النسخة الثانية على أرضه عام 2011، وغانا، وصيفة النسختين الأولى 2009 في ساحل العاج والثالثة 2014 في جنوب إفريقيا، ومدغشقر.

وجاء الممثل العربي الخامس موريتانيا في المجموعة الرابعة الى جانب مالي، وصيفة نسختي 2016 في رواندا و2020 في الكاميرون، وأنغولا، وصيفة نسخة 2011 في السودان.

وتشهد البطولة المقررة في الفترة بين 13 يناير والرابع من فبراير المقبلين في مدن الجزائر العاصمة (ملعبان) وعنابة وقسنطينة ووهران، مشاركة 18 منتخبا وزعت على خمس مجموعات، ضمت ثلاث منها أربع منتخبات (الأولى والثانية والثالثة)، ومجموعتان ثلاثة منتخبات (الرابعة والخامسة).

ويتأهل بطل ووصيف المجموعات الأولى والثانية والثالثة إلى ربع النهائي إلى جانب بطل المجموعتين الرابعة والخامسة.

يذكر أن المغرب وجمهورية الكونغو الديموقراطية توجا بلقب البطولة مرتين، الأول عامي 2018 على أرضه و2020 في الكاميرون، والثانية عامي 2009 في ساحل العاج و2016 في رواندا.

وفازت تونس بنسخة 2011 في السودان، وليبيا بنسخة 2014 في جنوب إفريقيا.

وهنا القرعة:

- المجموعة الأولى: الجزائر (المضيفة)، ليبيا، إثيوبيا، موزامبيق

- المجموعة الثانية: الكونغو الديموقراطية، أوغندا، ساحل العاج، السنغال

- المجموعة الثالثة: المغرب (حامل اللقب)، السودان، مدغشقر، غانا

- المجموعة الرابعة: مالي، أنغولا، موريتانيا

- المجموعة الخامسة: الكاميرون، الكونغو برازافيل، النيجر.