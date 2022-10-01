ثلاثية "المدفعجية" حملت توقيع توماس بارتي وغابرييل جيسوس وجرانيت تشاكا، فيما سجل للضيوف هاري كين ليضيف مزيدا من الأرقام القياسية إلى حصيلته، بينما فشل فريقه في تحقيق أول فوز على الجار في “البريميرليغ" منذ 12 عاما.

وأصبح هاري كين بهدفه في مرمى أرسنال أول لاعب يحرز 100 هدف خارج ملعبه في الدوري الممتاز.

وبهذا الانتصار يكون أرسنال، الذي يقوده المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، قد فاز في سبع من أول ثماني جولات في البطولة، وحاليا يتفوق بفارق أربع نقاط على مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني والذي سيواجه جاره مانشستر يونايتد يوم الأحد.