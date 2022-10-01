وقال موتسيبي لصحافيين إن "سنطلب من كاف تلقي طلبات جديدة لأنه في الوضع الحالي، فإن البنى التحتية والمعدات ليست مهيّأة أو جاهزة للاستضافة في العام 2025 في غينيا".

ويعقد "كاف" اجتماعه التنفيذي السبت.

والجدير بالذكر، أن غينيا أيضاً غالباً ما تشهد احتجاجات تتخلّلها أعمال عنف. وتندّد منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان بالتجاوزات التي ترتكبها قوات الأمن في البلاد وبإفلات المرتكبين من بين عناصرها من العقاب.

وتشهد الدولة الواقعة في غرب أفريقيا صدامات متكرّرة بين قوات الأمن ومتظاهرين يحتجّون على مهلة الثلاث سنوات التي حدّدها المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.

ويقود غينيا مجلس عسكري يرأسه الكولونيل مامادي دومبويا منذ انقلاب أطاح بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر 2021.