وسينضم كول (18 عاما) الذي أحرز 4 أهداف للنادي الأسترالي في الموسم الماضي إلى نيوكاسل يونايتد الذي يقوده المدرب إيدي هاو، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2023.

وقال كول في بيان "خلال طفولتي في أستراليا كان الدوري الإنجليزي الممتاز أهم بطولة بالنسبة للجميع.. لكن أحدا لم يتوقع الوصول لهذا المستوى المرتفع".

من مصر إلى أستراليا

ويعتبر كول مثالا على قصص المهاجرين الناجحة، حيث هرب والديه من الحرب وتوجهوا إلى مصر، حيث ولد هناك، قبل أن تهاجر العائلة إلى أستراليا.

ووُلد غارانغ كول في مصر عام 2004 لأبوين من جنوب السودان، وانتقل إلى أستراليا مع أسرته، وانضم لفريق الشباب في مارينرز يناير 2021.

وشارك كول في أول مباراة دولية مع منتخب أستراليا خلال فوز الفريق 2-صفر على نيوزيلندا الأحد الماضي عندما شارك بديلا لأحد زملائه وقدم أداء متميزا وشارك في تهيئة الهدف الثاني لفريقه.

ويتوقع أن يكون كول أيضا ضمن تشكيلة أستراليا في نهائيات كأس العالم التي تنطلق في نوفمبر المقبل في قطر.