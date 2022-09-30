وجمع اللقاء بين لاعبي التنس أدريان أندرييف وكورنتين موتيه، وانتهى بفوز الأول المصنّف 247 عالميا على موتيه المصنّف 64 عالميا.

وأظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاعبي التنس وهما يتصافحان بعد انتهاء المباراة، إلا أن الأمر تطور إلى حد الدفع وتوجيه صفعات.

وتدخل حكم المباراة على الفور للفصل بين اللاعبين اللذين تبادلا كلمات وشتائم وفق تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأعرب موتيه في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائه من سلوك أندرييف خلال المباراة، مؤكدا أنه تعرض للتهديد من جانب اللاعب البلغاري.

وأضاف موتيه: "ما جعلني أصفعه هو شتمه لي. هددني بانتظاري خارج الملعب، لكنه اختبأ خلف رجال الأمن".