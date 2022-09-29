ونشرت شركة "كابا" الإيطالية القميص الجديد "لنسور قرطاج"، باللونين الشهيرين الأحمر والأبيض، مع رسم مبطن على القميص من الأمام.

في بادئ الأمر، يبدو النقش المبطن كأنه زخرفات تاريخية، لكنه في الحقيقة يحمل ارتباطا بقائد تاريخي.

وكشف لاحقا أن النقش على القميص هو للدرع الواقي للمقاتل التاريخي حنبعل بن برقة، الذي ارتبط اسمه كثيرا بتونس.

الدرع الواقي للبدن الشهير الذي ارتداه حنبعل خلال المعارك، يأتي بشكل عجلتين في منطقة الصدر، ثم رأس بخوذة في منطقة البطن، هو النقش الذي وضع نفسه على القميص الجديد.

واعتبر البعض أن المنتخب التونسي استخدم درع حنبعل للتعبير عن استعداده خوض "معارك" المونديال، ولتحفيز اللاعبين على تقديم الأداء البطولي خلال المونديال.

من هو حنبعل برقة؟