وكشفت الدراسة التي أجراها وسيط التأمين البريطاني "هودين" أن الأندية أنفقت مبلغا قياسيا لمعالجة الإصابات بلغ 550 مليون دولار في الموسم الماضي.

وتم احتساب تكلفة الإصابة بضرب الكلفة اليومية للاعب، مقابل عدد الأيام التي لم يكن فيها متاحا بسبب الإصابة.

ولفتت الدراسة إلى أن اللاعبين الأكثر تعرضا للإصابة هم المهاجمون ومن هم فوق سن الثلاثين، مع تعرض كل لاعب لمعدل أكثر من إصابتين في الموسم.

وتقول نقابة اللاعبين المحترفين "فيفبرو" إنه يجب وضع هيكلية جديدة للحد من استنزاف اللاعبين.

لأول مرة هذا العام، سيتوقف الموسم الأوروبي مؤقتا من أجل بطولة كبرى هي كأس العالم في قطر، مما يتسبب في المزيد من الازدحام في المباريات قبل وبعد المونديال الذي ينطلق في 20 نوفمبر.

ورفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) عدد المباريات التنافسية لتحل مكان المباريات الودية مع إطلاق دوري الأمم إلى الجدول الدولي في 2018 وزيادة عدد المباريات في مسابقات الأندية الأوروبية اعتبارا من 2024.

كما سبق أن رفع الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم الى 48 اعتبارا من 2026.

وتكبد الدوري الإنجليزي الممتاز أعلى تكلفة جراء الإصابات بين الدوريات الكبرى بحوالي 185 مليون جنيه إسترليني، يليه الدوري الإسباني مع 109 مليون جنيه.

وتحمّل بطل فرنسا باريس سان جرمان أعلى تكلفة بين الاندية بلغت 34 مليون جنيه، أو 37 مليون دولار.

وبلغت الإصابات في الدوري الإنجليزي 1231 في موسم 2021-2022 مقارنة بـ938 في الموسم الذي سبقه.