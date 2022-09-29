وحسب صحيفة "أس" الرياضية، فإن بطل أوروبا وضع خطة لضم خواو غوميز لاعب وسط فلامنغو البرازيلي صاحب الـ21 عاما.

وقالت الصحيفة واسعة الانتشار إن غوميز سيكون في الأغلب بديلا لكروس (32 عاما)، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري ويرفض الدخول في مفاوضات التجديد.

ولفت النجم الشاب الأنظار بقوة مؤخرا مع فلامنغو، الذي لعب له أكثر من 100 مباراة وبات جزءا أساسيا من قوام الفريق.

وكان غوميز على قائمة اهتمامات أندية أوروبية كبرى، منها ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ويمتلك ريال مدريد عددا كبيرا من البدائل في خط الوسط، رغم رحيل نجمه البرازيلي كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد في الصيف الماضي.