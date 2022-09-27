وقال إيرفينغ في تصريحات في اليوم الإعلامي قبل بداية الموسم "لقد تخليت عن تمديد عقدي لأربع سنوات أخرى، مقابل 100 مليون وبعض الملايين بسبب تشبثي بقراري عدم التطعيم"، بحسب فرانس برس.

وأضاف "لتوقيع مثل هذا العقد، الحصول على التطعيم أو عدم التطعيم.. هناك مستوى من عدم اليقين بشأن مستقبلك.. لذلك كان علي أن أواجه احتمال فقدان عملي بسبب هذا القرار".

واضطر إيرفينغ، البالغ من العمر 30 عاما، إلى الغياب عن المباريات في ملعب بروكلين نتس حتى نهاية مارس من هذا العام، لأن البروتوكول الصحي الساري حتى ذلك الحين في نيويورك كان يحظر على غير الحاصلين على لقاح كوفيد دخول قاعات الألعاب الرياضية.

وأضاف نجم "بروكلين نتس"، الذي يلعب ضمن بطولة دوري السلة الأميركي "إن بي إيه"، إيرفينغ، أنه تلقى "إنذارا نهائيا" للتطعيم إذا أراد تمديد عقده.

وشدد على أنه "كان من المفترض أن نقوم بتسوية كل شيء قبل المعسكر التدريبي الموسم الماضي. ولم يحدث ذلك بكل بساطة بسبب رفضي. كان علي فقط التعايش مع الأمر. لقد كان وضعا من الصعب هضمه".

غير أن المدير العام للفريق، شون ماركس، دحض فكرة توجيه "إنذار نهائي" للاعب، وأوضح قائلا "كان الأمر يتعلق فقط في التعامل مع أشخاص موثوق بهم وحاضرين ومسؤولين. نحن جميعا، الموظفون، اللاعبون والمدربون. لم يتعلق الأمر بتوجيه إنذار نهائي إلى شخص ما من أجل تلقي التطعيم".

وكان إيرفينغ قام في نهاية يونيو بتفعيل بند تمديد عقده للموسم المقبل حتى يونيو 2023 مقابل 37 مليون دولار.

في المقابل، كان النجم الآخر في صفوف بروكلين نتس، كيفن دورانت، أعلن قبل 3 أسابيع عدوله عن قراره الرحيل عن النادي هذا الصيف.

وطلب دورانت في 30 يونيو الماضي أن يتم شمله ضمن صفقة للرحيل عن النادي، وذلك بعد أقل من عام على تمديد عقده بقيمة 198 مليون دولار لمدة 4 سنوات.

وذكرت تقارير أميركية عدة أن دورانت وجَّه إنذارًا نهائيًا لمالك النادي جو تساي يطلب منه إما فصل المدير العام ماركس والمدرب ستيف ناش أو الموافقة على طلبه في الانتقال.

وقال دورانت الإثنين "في الموسم الماضي، كان لدينا لاعبون تركوا النادي (جيمس هاردن إلى فيلادلفيا)، وآخرون مصابون، والكثير من عدم اليقين، الأمر الذي أثار الشكوك في ذهني، حول السنوات الأربع المقبلة من مسيرتي".