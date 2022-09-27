وتصدرت إيطاليا، بطلة أوروبا التي لم تتأهل إلى نهائيات كأس العالم، المجموعة برصيد 11 نقطة من ست مباريات متقدمة بفارق نقطة واحدة عن المجر صاحبة المركز الثاني والتي كانت بحاجة لتجنب الخسارة لتضمن مقعدا في قبل النهائي للمرة الأولى.

واستغل راسبادوري خطأ من الدفاع في الدقيقة 27 ليسدد في المرمى من عند حافة منطقة الجزاء.

وسنحت فرصة التعادل للمجر في بداية الشوط الثاني لكن الحارس جيانلويجي دوناروما تصدى لعدة تسديدات من لويك نيجو وكالوم ستايلز والقائد آدم سالاي الذي أنهى مسيرته مع المنتخب بهذه المباراة.

وضاعف لاعب الوسط ديماركو تقدم إيطاليا في الدقيقة 52 عندما سدد كرة قوية في سقف المرمى من مدى قريب.

وقال روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا "كنا رائعين لمدة 70 دقيقة، لم يعجبني الأداء في آخر 20 دقيقة.

"من المهم بلوغ الدور قبل النهائي بدوري الأمم للمرة الثانية، لكن النتائج الماضية ستظل عالقة في الأذهان".

وأضاف "دعونا نقول إنه من الجيد إعادة بناء المجموعة التي تملك إمكانات للعمل معها".

وتابع عن غياب فريقه عن كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر "الهدف؟ مرور شهر ديسمبر".

وستنضم إيطاليا إلى كرواتيا وهولندا في الدور قبل النهائي للبطولة في العام المقبل، بينما ستلعب إسبانيا مع البرتغال في براجا الثلاثاء من أجل حجز المقعد الأخير.