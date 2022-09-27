وبعد شوط أول متواضع بين المنافسين اللدودين، هيمنت ألمانيا على المباراة تدريجيا لتتقدم في الدقيقة 52 عبر ركلة جزاء سددها إيلكاي جندوجان قبل أن يسجل هافرتس الهدف الثاني بتسديدة متقنة في الدقيقة 67.

وعادت إنجلترا في النتيجة بهدفين في غضون أربع دقائق عبر تسديدة من لوك شو في الزاوية البعيدة بالدقيقة 71 قبل أن يراوغ بوكايو ساكا ثلاثة مدافعين ويمرر الكرة للبديل ميسون ماونت الذي سجل هدف التعادل ببراعة.

ومنح هاري كين التقدم لإنجلترا للمرة الأولى بعدما منح حكم الفيديو المساعد ركلة جزاء لأصحاب الأرض بعد مخالفة تعرض لها جود بلينجهام.

وأثناء احتفال الجماهير بهدف التقدم، سجل هافرتس هدف التعادل في الدقيقة 87 مستغلا كرة أخفق الدفاع في إبعادها بعدما تصدى حارس مرمى نيك بوب لتسديدة من سيرج جنابري.

واعتقد ساكا بعدها أنه سجل هدف الفوز لإنجلترا لكن الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيجن تصدى لمحاولته بصعوبة.