ونشر حساب نادي أهلي جدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لبيتسو موسيماني مرفقة بخبر توليه المهمة الفنية للفريق، دون الكشف عن تفاصيل العقد.

وينافس نادي أهلي جدة في دوري الدرجة الأولى السعودي "يلو"، ويقع في المركز السابع برصيد 8 نقاط، بعد تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، والخسارة في مباراة واحدة.

آخر محطات بيتسو موسيماني