وخاض منتخب مصر أولى تجاربه الودية للمرحلة القادمة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أمام النيجر، وحقق "الفراعنة" الفوز بـ3 أهداف دون رد، سجلهما محمد صلاح هدفين ومصطفى محمد هدف.

وقال ميدو على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مشهد جري البودي جاردز على صلاح بعد مباريات المنتخب في الملعب مشهد مقزز لم أره في أي مكان في العالم ولا مع أي لاعب".

وأضاف: "حتى إذا كان هناك تعليمات بحمايته لا بد أن تعمل بذكاء مش بالغشومية دي!!".

متى فرضت الحراسة على صلاح؟

في يونيو 2019 قرر اتحاد الكرة المصري فرض حراسة خاصة على محمد صلاح خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر.

اتحاد الكرة المصري أرسل آنذاك عناصر من الأمن الخاص إلى مطار القاهرة لاستقبال وحراسة محمد صلاح وأسرته.

القرار جاء بعد المضايقات التي حدثت لصلاح قرب منزل أسرته بمحافظة الغربية، حيث منعته الجماهير الغفيرة خلال إجازته في عيد الفطر من الخروج من منزله.

صلاح غرد على تويتر غاضبا من هذه الواقعة التي حدثت في عيد الفطر عام 2019.

الأمن المصري أغلق الشارع المؤدي لمنزل عائلة محمد صلاح خوفا من تزايد حشود الجماهير.

يذكر أن منتخب مصر يستعد لخوض ثاني ودياته والتي ستكون أمام ليبيريا وذلك الثلاثاء 27 من شهر سبتمبر الجاري.