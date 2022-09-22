وأعلن بنيفنتو، الذي هبط من دوري الدرجة الأولى الإيطالي موسم 2020-2021 ويحتل حاليا المركز 13 في الدرجة الثانية، تعيين كانافارو البالغ من العمر 49 عاما عبر حسابه على "تويتر" الليلة الماضية.

واعتزل المدافع السابق لريال مدريد ويوفنتوس وإنتر ميلان، الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2006 بعد أن ساعد إيطاليا في الفوز بكأس العالم في ذلك العام، اللعب عام 2011.

وعمل كانافارو مساعدا للمدرب في الأهلي الإماراتي قبل أن يصبح مدربا لفريق قوانغتشو بالدوري الصيني الممتاز ثم النصر السعودي.

كما قضى فترة قصيرة كمدرب لمنتخب الصين في عام 2019.