وذكرت شبكة "إي إس بي إن" أن مبابي رفض المشاركة في صورة المنتخب وأنشطة رعاية مقررة، الثلاثاء، لأنه لا يريد الترويج لبعض العلامات التجارية المتعاقدة لرعاية المنتخب الفرنسي.

وقال مبابي في بيان نشرته الشبكة: "قررت عدم المشاركة في جلسة التصوير بعد رفض الاتحاد الفرنسي تغيير اتفاقية حقوق الصور مع اللاعبين".

وكتب الاتحاد الفرنسي على تويتر، الاثنين، أنه أجرى مناقشات مع المسؤولين التنفيذيين ورئيس الاتحاد والمدرب ومدير للتسويق.

وأضاف البيان "يلتزم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بمراجعة اتفاقية حقوق الصور بينه وبين لاعبيه المختارين بأسرع ما يمكن".

وتابع: "يتطلع الاتحاد الفرنسي إلى العمل على الخطوط العريضة لاتفاقية جديدة تسمح له بتأمين مصالحه مع الأخذ في الاعتبار المخاوف المشروعة التي عبر عنها اللاعبون بالإجماع"، وفقما نقلت "رويترز".

وتستضيف فرنسا منتخب النمسا في دوري الأمم، الخميس، ثم تلعب في ضيافة الدنمارك بعدها بثلاثة أيام.