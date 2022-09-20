وحصل ناكاجيما القادم من بورتو لأنطاليا سبور، على البطاقة الحمراء بعد مرور 9 ثوان فقط على مشاركته الأولى مع الفريق التركي أمام نادي أضنة دمير سبور.

وجاء قرار حكم المباراة بطرد ناكاجيما (28 عاما) بعد التدقيق مع حكم "الفار"، مستبدلا البطاقة الصفراء التي كان قد رفعها أولا بأخرى حمراء.

وحسبما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، فقد سلط مخرج المباراة الكاميرا على عائلته التي بدت في حالة صدمة من خروج ناكاجيما المبكر، بينما ظهرت والدته وهي تبكي.

وانتهى اللقاء بين الفريقين بفوز أضنة دمير سبور على فريق ناكاجيما بثلاثة أهداف دون مقابل، ليحتل أنطاليا سبور المرتبة 13 في ترتيب الدوري التركي بعد 7 مباريات فاز خلالها مرتين وخسر 5 لقاءات.