ورفع ميسي رصيده إلى 4 أهداف في الدوري هذا الموسم، عندما هز الشباك في الدقيقة الخامسة، ليرتفع رصيد فريق المدرب كريستوف غالتييه إلى 22 نقطة من 8 مباريات.

ويحتل مرسيليا المركز الثاني بعد تعادله 1-1 مع ضيفه ستاد رين في وقت سابق من الأحد.

وبقي ليون، الذي خسر آخر 3 مباريات، في المركز السادس وله 13 نقطة.

وتعثر باريس سان جرمان مرة واحدة في 10 مباريات بجميع البطولات هذا الموسم، عندما تعادل مع موناكو في الدوري الشهر الماضي.