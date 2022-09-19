وعاد ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة، حيث حصد 18 نقطة من 6 مباريات متقدما بنقطتين على ملاحقه برشلونة، بينما يأتي أتلتيكو في المركز السابع بفارق 8 نقاط عن القمة.

ورغم أن ريال لم يكن الطرف الأفضل في الشوط الأول، فإن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي كان خطيرا أمام المرمى.

وسجل "الملكي" بواسطة رودريغو وفيدريكو فالفيردي ليتقدم بهدفين نظيفين، وقلص ماريو هرموسو الفارق لصاحب الأرض قرب النهاية، لكن أتلتيكو مدريد فشل في إدراك التعادل.

وقال أنشيلوتي: "يشعر المرء بسعادة كبيرة جدا بعد الفوز بالقمة. نجحنا في مضاعفة التقدم ثم دافعنا بكل قوة".

وأوضح المدرب الإيطالي المخضرم: "كانت خطتنا تتعلق باللعب بصلابة دفاعية واللعب بشكل مباشر بين الخطوط".

وأضاف: "بهذه الطريقة نجحنا في التسجيل، وكنا نعرف أنه بمجرد التقدم 2-صفر فإن الدفاع سيكون كافيا للخروج بالفوز".