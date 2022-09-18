ويظهر في الفيديو طفل صغير يطلب من دروغبا أن يوقع على القميص الذي يرتديه وهو لتشلسي.

ويستجيب النجم الإيفواري لطلب الطفل ويوقع له على قميص "البلوز"، إلا أن الأخير يكشف عن ارتداءه قميص غريم تشلسي، نادي أرسنال.

ويشعر دروغبا بالصدمة من الصبي الذي يضحك، وهو يقول: "يا إلهي كيف فعلت ذلك؟".

وسبق لدروغبا أن لعب 381 مباراة بقميص تشلسي بجميع المسابقات التي خاضها النادي الإنجليزي، سجل خلالها 164 هدفا.

وحصد اللاعب البالغ من العمر 44 عاما مع "البلوز" 14 لقبا، منها التتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات.