وجاء اختيار أنس جابر (28 عاما) بعدما حققت نتائج استثنائية عام 2022، واصبحت أول عربية على الاطلاق تحتل المركز الثاني في تصنيف اللاعبات المحترفات.

كما كانت أول عربية تتوج بلقب إحدى دورات الألف في مدريد في مايو، قبل إنجازيها في التأهل إلى نهائي ويمبلدون في يوليو عندما خسرت أمام الكازخستانية إيلينا ريباكينا، ونهائي فلاشينغ ميدوز في سبتمبر الحالي لكنها خسرت أمام البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالميا.

وقالت جابر عبر تسجيل صوتي بعد إعلان فوزها بالجائزة: "انا سعيدة جدا، ويشرفني الحصول على هذا اللقب المميز، وشكرا لكل من يدعم المرأة العربية".

وتسلم الجائزة تسع فائزات وفائزين حيث حصدت

جيانا فاروق محمود من مصر جائزة أفضل امرأة رياضية عربية

عن فئة أفضل رياضية إماراتية فازت شما يوسف الكلباني

تقلدت هنا أحمد جودة من مصر جائزة أفضل رياضية ناشئة

نالت المصرية رحاب أحمد رضوان جائزة أفضل رياضية بارالمبية

حاز فارس العساف على جائزة أفضل مدرب

جائزة أفضل إعلامي رياضي جاءت من نصيب عزيزة نايت سي بها

عن فئة برامج تنمية الناشئات فقد ذهبت الجائزة إلى اتحاد كرة القدم النسائي الأردني

حقق الاتحاد المصري لرفع الأثقال جائزة أفضل فريق.

حظيت قرية الإمارات الدولية للقدرة بجائزة أفضل مبادرة إبداعية رياضية .

يذكر أن فئات الجائزة شملت المسابقات ضمن المستويين الفردي والجماعي، في أقسام مختلفة كالإدارة الرياضية والتدريب والبحث والرعاية الرياضية وأصحاب الهمم، وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 1.700.000 درهم إماراتي.