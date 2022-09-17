يواجه المنتخب الفرنسي نظيره النمساوي في 22 سبتمبر/أيلول ثم يتوجه إلى كوبنهاغن بعدها بثلاثة أيام لمواجهة منتخب الدنمارك.

وقال الاتحاد إن المدير الفني لمنتخب الديوك، ديدييه ديشان، قرر استبدال رابيو كإجراء احترازي بعد تقييم إصابة لاعب يوفنتوس في ربلة الساق اليسرى.

يواجه المنتخب الفرنسي الهبوط إلى بطولة الدرجة الثانية الأوروبية، إذ يحتل المركز الأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطتين من أربع مباريات. وتتصدر الدنمارك المجموعة برصيد تسع نقاط.