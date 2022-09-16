الأهلي أعلن قائمته الإفريقية للموسم الجديد من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب القيد .

أما الزمالك فلم يعلن حتى الآن رسميا قائمته الإفريقية التي أرسلها بالفعل إلى "كاف"، حيث تتكتم القلعة البيضاء عليها بشدة.

مصدر أشار لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن الزمالك "لا يود الكشف عن قائمته الإفريقية بسبب خلوها من عدة لاعبين على وشك الرحيل، حتى لا يؤثر ذلك على قيمتهم المادية وتسويقهم قبل غلق سوق الانتقالات المحلي" .

ويحتفظ فقط 4 أشخاص بالنادي الأبيض بسر القائمة، وهم المشرف العام على الكرة، أمير مرتضى منصور، ورئيس النادي مرتضى منصور، وعضو مجلس الإدارة أحمد مرتضى منصور، والمدير الفني للفريق، جيسوالدو فيريرا .

مفاجآت الزمالك

رغم عدم إعلان الزمالك عن قائمته الإفريقية، وتأكيد المشرف العام على الكرة أن الإعلان عن الصفقات سيتم عقب انتهاء الزمالك من مواجهتي الدور التمهيدي في دوري أبطال إفريقيا أمام إيليكت سبور التشادي، يومي 18 و25 سبتمبر الجاري، فقد فاجأ رئيس النادي الجميع بالإعلان عن بعض الصفقات.

منصور أكد أن النادي الأبيض أبرم 9 صفقات، أعلن منها 5 فقط حتى الآن .

الزمالك ضم الحارس محمد صبحي من فاركو، والمغربي زكريا الوردي من الرجاء المغربي، والسنغالي إبراهيما نداي من لوزيرن السويسري. كما أعلن رئيس النادي ضم نبيل دونجا وعمر جابر من بيراميدز، ومصطفى الزناري من طلائع الجيش .

وأكد مصدر بنادي الزمالك لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الصفقات الجديدة تم قيدها بالكامل في القائمة الإفريقية، التي تم إرسالها إلى كاف".

لكن الزمالك كشف عن قائمة ضمت 20 لاعبا لمواجهته الإفريقية الأولى في دور الـ64 بدوري الأبطال ضد إيليكت سبور، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد، والسيد عطية، ومحمد نديم .

خط الدفاع: الونش، ومحمد عبد الغني، وحسام عبد المجيد، وحمزة المثلوثي، وأحمد فتوح، ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة .

خط الوسط: إمام عاشور، وروقا، ويوسف أوباما، ومحمد حسام، وسيف جعفر، وسيد عبد الله، وشيكابالا، وأحمد سيد زيزو .

الهجوم: سيف الجزيري، ويوسف أسامة نبيه، وحسام أشرف .

وبذلك يكون الزمالك قد كشف عن أغلب قائمته الإفريقية للموسم الجديد، بينما تنتظر الجماهير الكشف النهائي عن كامل القائمة.

قائمة الأهلي

الأهلي أيضا لم يكن بعيدا عن مفاجآت الساعات الأخيرة في سوق الانتقالات الإفريقي، حيث أعلن:

ضم أحد أبرز المواهب الواعدة في الدوري المصري، وهو مصطفى سعد من سيراميكا كليوباترا .

كان النادي قد أعلن كذلك عن ضم البرازيلي برونو سافيو من بوليفار البوليفي، وشادي حسين من سيراميكا كليوباترا، ليكتفي بثلاث صفقات جديدة فقط في قائمته الإفريقية .

وما زالت هناك فرصة أمام النادي الأهلي لتدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات قبل غلق باب القيد المحلي نهاية سبتمبر الجاري، على أن يتم قيدهم في دوري أبطال إفريقيا بداية من مرحلة المجموعات عند فتح باب القيد ثانية في يناير .

وجاءت قائمة الأهلي الإفريقية كالتالي: