ولم يتدرب بنزيمة مع زملائه حتى الخميس، حسبما أفاد تقرير لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية.

واستبعدت الصحيفة واسعة الانتشار أن يشارك اللاعب الفرنسي المرشح بقوة لنيل الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته، بالمباراة المرتقبة.

وبعد فوز ريال مدريد على لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، قال المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي إن مشاركة بنزيمة في قمة العاصمة مرهونة بعودته للتدريبات السبت.

لكن بنزيمة لن يكون الغائب الأوحد عن الديربي، إذ أن زميله لوكاس فاسكيز لن يتمكن من المشاركة أيضا، بينما إيدر ميليتاو عائد لتوه من إصابة بإجهاد عضلي.

وفي المقابل، يعاني أتلتيكو مدريد كذلك لعنة الإصابات، التي طالت حارس مرماه يان أوبلاك، وتوماس ليمار وستيفان سافيتش وخوسيه ماريا خيمينيز وسيرجيو ريغيلون.

ولم يشارك هؤلاء اللاعبون ضد باير ليفركوزن الألماني بدوري أبطال أوروبا في منتصف الأسبوع، كما لم يتدرب أي منهم بشكل طبيعي، الخميس.