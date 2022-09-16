وبدا رونالدو البالغ من العمر 37 عاما، الذي يقضي فترته الثانية في "أولد ترافورد"، زائدا عن حاجة الفريق، ليثير تكهنات عن احتمال رحيله في فترة الانتقالات الأخيرة.

لكن الدولي البرتغالي، الذي دفع به تن هاغ أساسيا في مولدوفا بعد أن كان يجلس على مقاعد البدلاء في الدوري المحلي، سجل من ركلة جزاء في الشوط الأول، ليحرز هدفه 699 مع الأندية.

ومنح أول أهداف رونالدو هذا الموسم يونايتد فوزا مهما في المجموعة الخامسة، بعد أن خسر الفريق الإنجليزي مباراته الافتتاحية على أرضه أمام ريال سوسيداد الإسباني.

"ثناء" تن هاغ

• المدرب الهولندي قال إن رونالدو لا يزال أمامه أدوار كبيرة مع الفريق.

• أضاف: "إنه ملتزم تماما بهذا المشروع وبهذا الفريق، يلعب بكامل تركيزه وطاقته ويحاول التفاهم أكثر من زملائه وهو شيء يسعدني كثيرا".

• اعتبر تن هاغ أن مهاجمه "يتعين عليه العمل بقوة واستعادة أفضل حالاته. سيسجل المزيد من الأهداف. إنه قريب جدا من ذلك. عندما يصبح أكثر لياقة سيسجل المزيد".

وبهذا الانتصار الثالث تواليا خارج الأرض في كل المسابقات، رفع يونايتد رصيده إلى 3 نقاط في المجموعة الخامسة.

ويحتل فريق "الشياطين الحُمر" المركز الثاني خلف ريال سوسيداد، الذي يمتلك 6 نقاط في الصدارة.