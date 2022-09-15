لم يشارك فيدرر (41 عاما) في أي بطولة منذ خوضه بطولة ويمبلدون في يوليو 2021. وكان اللاعب السويسري قد خضع لسلسلة من العمليات الجراحية في الركبة.

ونشر فيدرر أحدث أخباره على "تويتر"، قائلا إن حفل وداعه سيكون بطولة كأس ليفر المقررة في لندن الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن كأس "ليفر" هي بطولة للفرق تديرها شركة تابعة لفيدرر.

تأتي هذه الأخبار بعد أيام فقط من نهاية بطولة أميركا المفتوحة للتنس، التي من المتوقع أن تكون آخر بطولة للبطلة الأميركية سيرينا ويليامز، حائزة 23 بطولة كبرى.