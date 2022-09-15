تصريحات مثيرة

• خلال مقابلة مع برنامج "غود مورنينغ أميركا" بمحطة "إيه بي سي"، لم تستبعد اللاعبة الحاصلة على 23 لقب "غراند سلام" السير على خطى برادي، الفائز بلقب الدوري الأميركي 7 مرات.

• وليامز أكدت: "قلت ذلك للتو، كما تعلم، أعتقد أن توم برادي بدأ اتجاها رائعا حقا".

• أسطورة التنس أدلت بتعليق مماثل خلال ظهورها الثلاثاء في برنامج "ذا تونايت شو" على شبكة "إن بي سي".

وأعلن برادي اعتزاله في فبراير قبل أن يتراجع عن قراره بعد ذلك بـ6 أسابيع، وقاد تامبا باي باكنيرز للفوز على دالاس كاوبويز في افتتاح دوري كرة القدم الأميركية مطلع الأسبوع الحالي، ليبدأ موسمه رقم 23 في البطولة.

وأعلنت وليامز عزمها الاعتزال في مقال لمجلة "فوغ" الشهر الماضي، وبينما لم تؤكد أن بطولة أميركا المفتوحة هي الأخيرة لها، فقد حصلت على تكريم قبل كل مباراة لها في البطولة التي ودعت منافستها من الدور الثالث هذا الشهر.