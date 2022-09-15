بينما حصلت على الميدالية الذهبية المصارعة التركية ياسمين أدار، التي تغلبت على سمر في نهائي البطولة المقامة بالعاصمة الصربية بلغراد.

وكانت سمر قد صعدت لنهائي بطولة العالم لأول مرة في تاريخ مصارعة النساء المصرية، بعد تغلبها على لاعبات من كندا والنمسا وإستونيا.

وسمر حمزة كانت المصرية الوحيدة المشاركة بالبطولة، التي انطلقت في 10 سبتمبر وتستمر حتى 18 من الشهر ذاته.

وقال سكرتير عام الاتحاد المصري للمصارعة محمود السيد إن حصول سمر حمزة على فضية بطولة العالم "إنجاز ضخم وهو الأول في تاريخ مصارعة النساء بمصر".

وأضاف السيد في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "قدمت سمر مباريات قوية مع منافستها في النهائي التركية ياسمين أدار، التي حصدت العديد من الألقاب أبرزها لقب بطولة أوروبا ودورة ألعاب البحر المتوسط العام الجاري، بالإضافة لبرونزية أولمبياد طوكيو 2020".

وشدد على أن "سمر حمزة بالإنجاز الذي حققته أعطت دفعة كبيرة لمصارعة النساء في مصر، وكانت قد بدأت ذلك فعلا بإحرازها برونزية بطولة العالم العام الماضي، ونأمل العام المقبل حصولها على الذهبية".

تجدر الإشارة إلى أن الفضية التي أحزتها المصارِعة المصرية هي الميدالية رقم 12 في رصيد ميداليات مصر ببطولة العالم.

وتمتلك مصر 3 ذهبيات في تاريخ مشاركاتها في بطولة العالم للمصارعة، عن طريق محمود حسن في ستوكهولم عام 1950، ومصطفى حامد منصور في يوكوهاما عام 1961، ومحمد عبد الفتاح (بوجي) في الصين عام 2006.