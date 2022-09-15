ورفع المهاجم النرويجي رصيده إلى 13 هدفا في 8 مباريات مع مانشستر سيتي منذ انتقاله قادما من الفريق الألماني، وجاء هدفه بشكل مذهل عندما قفز ليحول تمريرة جواو كانسيلو العرضية بقدمه اليسرى في الشباك بطريقة أكروباتية.

وانتزع دورتموند تقدما مستحقا في الدقيقة 56 عندما أفلت جود بلينغهام لاعب منتخب إنجلترا من الرقابة ليصل إلى تمريرة ماركو رويس العرضية، ويضعها بضربة رأس في المرمى.

وأدرك فريقه المدرب بيب غوارديولا التعادل بتسديدة قوية من المدافع جون ستونز قبل 10 دقائق من النهاية في مرمى ألكسندر ميير.

ويتصدر سيتي، الذي انتصر في أول مباراة 4-صفر على إشبيلية، المجموعة بـ6 نقاط متقدما بثلاث نقاط على دورتموند.