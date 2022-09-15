وتعامل لاعب أوروغواي بمهارة للتفوق على مدافع على حافة منطقة الجزاء، ثم أطلق تسديدة قوية داخل الشباك في الدقيقة 80.

ولم يقدم بطل أوروبا 14 مرة الأداء المنتظر، ولم يكن قد سدد سوى مرة واحدة على المرمى قبل الهدف الأول، بينما صنع لايبزيج عدة فرص لكنه لم يكن حاسما لترجمة ذلك إلى هدف.

وضمن ريال الفوز في الوقت بدل الضائع بواسطة البديل أسينسيو، حيث سدد كرة قوية داخل الشباك.

ويتصدر ريال المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من جولتين، بينما لا يملك لايبزيج أي نقطة.