وأوضح الاتحاد في بيان نشر على موقع فيسبوك: "فور وصوله من قطر منذ قليل يخضع حاليا يوسف المساكني في إحدى المصحات الخاصة بتونس للفحوصات الضرورية لتشخيص الإصابة.. وقد كشفت الفحوصات عدم وجود إصابة في مستوى الأربطة الصليبية المتقاطعة".

وأصيب المساكني بركبته اليمنى في الدقيقة 60 من المواجهة، بعد تدخل من الخلف اسقطه أرضاً، فتلوى من الألم قبل أن ينهض ويضطر مدربه لاستبداله.

يذكر أن المساكني (31 عاماً) غاب عن مونديال روسيا 2018، بسبب إصابة تعرض لها قبل النهائيات في الدوري القطري.

وكان اسم المساكني (17 هدفاً في 84 مباراة دولية) قد ورد الثلاثاء ضمن لائحة من 29 لاعباً أعلنها المدرب جلال القادري، لخوض وديتي جزر القمر والبرازيل في فرنسا في 22 و27 سبتمبر الجاري.

وحمل اللاعب الملقب بـ"النمس"، ألوان الملعب التونسي (2007) ثم الترجي بين 2008 و2013، قبل انتقاله إلى قطر حيث دافع عن ألوان الدحيل الذي أعاره إلى أويبن البلجيكي والعربي.

وتخوض تونس نهائيات كأس العالم في قطر نهاية السنة في مجموعة واحدة مع فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وأستراليا، حيث تأمل في مشاركتها السادسة التأهل للمرة الأولى إلى الدور الثاني.