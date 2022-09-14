ووضع المصري محمد صلاح أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 17 بعدما تلقى تمريرة من ديوغو جوتا، أنهاها صلاح في مرمى ريمكو باسفير حارس أياكس بشكل رائع.

لكن التقدم استمر 10 دقائق فقط، قبل أن يتعادل أياكس بتسديدة مذهلة من محمد قدوس الذي وجد المساحة داخل منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة قوية في سقف المرمى.

وضغط ليفربول بشدة عقب الاستراحة، لكن ديلي بليند مدافع أياكس أهدر فرصة رائعة لوضع الفريق الهولندي في المقدمة عندما وجد نفسه من دون رقابة عند القائم البعيد فأطلق ضربة رأس بعيدة عن المرمى.

وكاد البديل داروين نونيز أن يسجل هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 83 بعدما تلقى تمريرة من صلاح، لكن المهاجم الأوروغواياني سدد بعيدا عن الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وارتطمت تسديدة من صلاح في القائم بعدما بدلت اتجاهها، قبل أن يحول ماتيب تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها كوستاس تسيميكاس بضربة رأس إلى داخل المرمى، ليسجل هدف الفوز للفريق الإنجليزي.

وخسر ليفربول مباراته الافتتاحية في المجموعة 1-4 على ملعب نابولي الإيطالي الأسبوع الماضي.