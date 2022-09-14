وكانت هذه عودة حزينة إلى ميونيخ لمهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي، الذي رحل عن الفريق البافاري هذا الصيف بعد 8 سنوات، حيث أصبح بايرن الآن في صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط من مباراتين.

ويملك برشلونة 3 نقاط بالتساوي مع إنتر ميلان الإيطالي، بينما يتذيل فيكتوريا بلزن الترتيب من دون نقاط.

وسيطر برشلونة لمدة 50 دقيقة، ويتحمل مسؤولية عدم التسجيل حيث اقترب ليفاندوفسكي مرتين من هز الشباك، وأهدر بيدري وغافي فرصا ذهبية أيضا.

وأحرز صاحب الأرض، الذي يدين بالفضل لحارسه مانويل نوير، هدفا بعد 5 مس دقائق من بداية الشوط الثاني برأسية المدافع هرنانديز من ركلة ركنية.

وقبل أن يعيد برشلونة تنظيم صفوفه، سجل بايرن مرة أخرى عندما لعب جمال موسيالا تمريرة مثالية لساني، ليضع الدولي الألماني الكرة في مرمى الحارس مارك أندريه تير شتيغن.

وسدد بيدري في القائم في الدقيقة 63 حيث حاول برشلونة التعافي، لكن العملاق الألماني تماسك ليخرج بالنقاط الثلاث.