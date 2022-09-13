ووصل سافيو صباح الإثنين الى القاهرة وأجرى الفحص الطبي قبل الانضمام بشكل رسمي للأهلي.

وأصدر مارسيلو كلوري، رئيس نادي بوليفار البوليفي، بيانًا عبر حسابه على تويتر أعلن فيه تفاصيل مفاوضات ناديه مع الأهلي بشأن بيع اللاعب للقلعة الحمراء مقابل مليون و500 ألف دولار.

ويجيد سافيو البالغ من العمر 28 عامًا اللعب في أربعة مراكز هي المهاجم الصريح، لاعب الوسط المهاجم، والجناح على الرواقين. تبلغ قيمته التسويقية مليون دولار، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.

بدأ مسيرته في نادي أميريكا مينيرو في البرازيل عام 2015.