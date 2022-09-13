سمر حققت هذا الإنجاز، الثلاثاء، بعد فوزها على وصيفة بطلة العالم لعام 2021 الأستونية، ايبي مايي بنتيجة 3/2.

واستهلت اللاعبة مشوارها في البطولة الحالية، التي انطلقت 10 سبتمبر وتستمر حتى 18 سبتمبر الجاري، بالفوز على الكندية جوستينا دي ستاسيو بنتيجة 3/1، علما أن الكندية هي بطلة العالم في نسخة 2018.

وكانت سمر حمزة قد تأهلت لنصف نهائي بطولة العالم، بعد فوزها على بطلة النمسا بنتيجة 1/3.

ومن المقرر أن تلتقي الأربعاء، سمر حمزة في النهائي مع بطلة تركيا ياسمين ادار.

وقد أبرزت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي للمصارعة على موقع فيسبوك الإنجاز الذي حققته اللاعبة المصرية سمر حمزة ونشرت صورة للاعبة مدون عليها جملة "صناع التاريخ".

وتعليقا على هذا الإنجاز، قال سكرتير عام الاتحاد المصري للمصارعة، محمود السيد، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه فوز تاريخي ومرحلة مهمة في مشوار المصارعة النسائية المصرية، وسيكون لها إنعكاس كبير على تطوير تلك الرياضة في مصر.

وكشف أن مصر تشارك بلاعبة وحيدة في بطولة العالم الحالية للمصارعة، وهي سمر حمزة والتي استطاعت أن ترفع اسم مصر وتحقق الفوز في كل المباريات حتى وصلت للنهائي.

وأوضح أن تلك هي أول مر تصل مصر للنهائي في بطولة العالم للمصارعة النسائية، وأن ذلك جاء نتيحة الاستعداد الجيد والاهتمام بتلك اللعبة من جانب الدولة المصرية.

وتابع أن سمر في بطولة العالم العام الماضي حققت لمصر الميدالية البرونزية ووصولها إلى النهائي هذا العام يؤكد أن تعبر عن تطور المصارعة النسائية في مصر.

وأوضح أن مصر خلال هذا العام أيضا انتزعت لقب بطولة المصارعة النسائية على مستوى أفريقيا من تونس التي كانت تتربع علي عرشها لسنوات، وأن مصر عازمة على تحقيق مزيد من الإنجازات في هذا المجال.