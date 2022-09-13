وأضاف ريال مدريد في بيان أنه استمر في تحقيق أرباح طول الأعوام الثلاثة التي تأثرت بسبب جائحة كورونا، وفق "رويترز".

وتراجعت أرباح الفريق مع غياب الجماهير عن الملاعب في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كورونا، لكنه لم يصل إلى درجة الخسارة كما حدث مع أندية أوروبية أخرى.

ويمثل الربح الجديد ارتفاعا كبيرا، إذ حقق النادي في العام المالي الماضي 2020- 2021، ما مقداره 874 ألف يورو فقط.

وجاء الإعلان عن الأرباح الجديدة خلال لقاء عقده رئيس النادي فلورنتينو بيريز مع المساهمين في ريال مدريد لاطلاعهم على الوضع المالي للفريق.

وفي موسم 2021-2022 توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 معززا بذلك رقمه القياسي غير المسبوق كما توج بلقب الدوري الإسباني وبكأس السوبر المحلية.

وقال بيان النادي أيضا إن صافي ديونه، بما لا يشمل مشروع تطوير الاستاد، وصلت قيمتها في 30 يونيو 2022 إلى 263 مليون يورو.

وتتمثل مصادر دخل ريال مدريد في الأمور التالية: حقوق البث التلفزيوني للمنافسات، وتذاكر حضور المباريات، والصفقات التي يبيع فيها اللاعبين، بالإضافة إلى مبيعات الملابس والأغراض الخاصة بالفريق حول العالم.

ويضاف إلى ذلك الجوائز المالية التي ينالها الفريق لقاء فوزه في البطولات المحلية والدولية.