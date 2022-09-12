وبدا أن يوفنتوس، الذي تعادل للمرة الرابعة في ست مباريات هذا الموسم، خطف الفوز عندما وضع البديل أركاديوش ميليك الكرة في المرمى لكن حكم الفيديو ألغى الهدف بداعي التسلل.

وطُرد ميليك لحصوله على الإنذار الثاني بسبب خلع القميص، كما طُرد زميله خوان كوادرادو وفيدريكو فاتسيو لاعب سالرنيتانا بسبب شجار.

وتقدم الفريق الضيف بعد 18 دقيقة عندما حول أنطونيو كاندريفا تمريرة باسكوالي مازوتشي العرضية إلى داخل المرمى من مدى قريب.

وعزز كشيشتوف بيونتك من تقدم سالرنيتانا من ركلة جزاء في نهاية الشوط الأول احتسبها الحكم بعد لمسة يد على جليسون بريمر.

وسدد المهاجم البولندي الكرة داخل المرمى بعدما أرسل ماتيا بيرين حارس يوفنتوس في الاتجاه الآخر.

ودبت الحياة في صفوف يوفنتوس عندما قلص بريمر الفارق في الدقيقة 51 بضربة رأس رائعة، ثم فرض فريقه هيمنته على المباراة وحصل على ركلة جزاء بعد تدخل من توني فيلينيا على أليكس ساندرو.

وأنقذ لويجي سيبي تسديدة بونوتشي لكن الكرة ارتدت لمدافع يوفنتوس الذي وضعها في المرمى.