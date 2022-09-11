وقال أنتوني، في مقابلة مع الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: "جئت لمساعدة زملائي في الفريق، بغض النظر عن العمر، هناك موهبة هائلة في كل اللاعبين".

وأضاف: "الكلمات لا يمكن أن تصف رونالدو فهو الأفضل في العالم، في غضون أيام قليلة فقط، تعلمت الكثير منه، لديه عقلية غير عادية، وكلما تحدثت إليه، أستفيد منه كثيرًا".

وتابع: "أنا متأكد من أن لدينا هجومًا قويًا، وهو أمر واعد جدًا للمستقبل".

كما تعهد جناح أياكس السابق، بمواصلة إسعاد الجماهير بعد بدايته الإيجابية أمام أرسنال، وتسجيله هدفًا في الظهور الأول له مع الفريق.

وأوضح: "أنا أتأقلم وأعتاد على الأشياء هنا بالفعل، الترفيه هو شيء أحببته دائمًا وسأواصل القيام به".

وانتقل أنتوني لصفوف مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من أياكس أمستردام، في صفقة وصلت قيمتها لنحو 100 مليون يورو.