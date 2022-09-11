وحسمت شفيانتيك المباراة بنتيجة 6-2 و7-6، بعد نقاط مثيرة في نهاية المجموعة الثانية.

وهذا هو اللقب الثالث لشفيانتيك في البطولات الأربع الكبرى والثاني لها هذا العام، بعد فوزها بلقب بطولة فرنسا المفتوحة في 2020 و2022.

وخسرت أُنس جابر للمرة الثانية في نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى، بعد هزيمتها أمام إيلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان في ويمبلدون، في يوليو الماضي.

وهذا الفوز الثالث لشفيانتيك على التونسية مقابل اثنين لجابر، التي فشلت في الثأر من خسارتها ضد البولندية في نهائي دورة روما للألف هذا العام.

وباتت شفيانتيك أول بولندية تحرز اللقب في نيويورك.

وتعود المرة الأخيرة التي نجحت فيها لاعبة في الفوز بلقبين كبيرين في عام واحد إلى 2016، عندما توجت الألمانية أنغليك كيربر بلقبي أستراليا المفتوحة و"فلاشينغ ميدوز".

وواصلت شفيانتيك مستوياتها الرائعة هذا العام وحققت لقبها السابع، بعد الدوحة وإنديان ويلز وميامي وشتوتغارت وروما ورولان غاروس، إثر سلسلة مذهلة حققت خلالها 37 فوزا متتاليا.

وكانت أُنس جابر تأمل في أن تصبح أول لاعبة عربية وإفريقية تحرز لقب بطولة كبرى، بعد أن أصبحت أول لاعبة تبلغ النهائي.

وستصعد جابر من المركز الخامس إلى الثاني في التصنيف العالمي الذي سيصدر الإثنين.