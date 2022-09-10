و‬قال غالتييه إن الاثنين تربطهما علاقة "جيدة للغاية"، رغم أن نيمار بدا غاضبا بعد أن اختار مبابي التسديد بدلا من تمرير الكرة له، خلال الفوز 2-1 على يوفنتوس الإيطالي، الثلاثاء، في دور المجموعات من دوري الأبطال.

وقال غالتييه للصحفيين ليل الجمعة: "العلاقة بين نيمار وكيليان جيدة جدا. إنهما معا في التدريبات وغالبا ما يكونا معا في عمليات الإحماء".

واعترف بواقعة غضب نيمار عندما قال: "نعم حدث موقف في المباراة. وقد ناقشت الأمر مع كيليان الذي أعتقد أنه ناقش الأمر مع نيمار".

وأضاف المدرب: "أنا مقتنع أن كيليان سيمرر المزيد من التمريرات الحاسمة لنيمار والعكس. لكنني لم أشعر بأي شيء سلبي منذ المباراة فيما يتعلق بهذه الفرصة".

خلفيات الأزمة

• الحديث عن خلاف بين نيمار ومبابي ليس جديدا، فقد حدثت أكثر من واقعة تشير إلى أن العلاقة بينهما ليست على ما يرام.

• الأسبوع الماضي اعترف مبابي أن علاقته مع زميله "ليست رائعة"، لكنه أشار إلى "احترام متبادل".

• في أغسطس الماضي، دار الحديث عن احتقان بين النجمين بعد جدال على تسديد ركلة جزاء أمام مونبيلييه في الدوري الفرنسي.

• يتقاسم المهاجمان صدارة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 7 أهداف لكل منهما.

ويستضيف باريس سان جرمان، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي، بريست في الدوري المحلي، في وقت لاحق من السبت.