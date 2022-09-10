ويقول مودريتش، الذي احتفل بعيد ميلاده الجمعة، إن "مفتاح نجاحه هو أنه يعيش من أجل كرة القدم ويستمتع بها"، وذلك في مقابلة مع تلفزيون ريال مدريد.

وأوضح قائد منتخب أوكرانيا: "دائما ما يسألني الآخرون عن سري لكني لا أعرف ماذا أقول. أعيش من أجل كرة القدم 24 ساعة في اليوم. هذا مهم للغاية".

وتابع النجم المخضرم: "أنا أحب ما أفعله وأستمتع بمهنتي بشكل لم يسبق له مثيل، لأنني أعلم أنني في سن صعب بالنسبة للاعب كرة القدم. أنت لا تعرف أبدا إلى متى يمكنك البقاء على هذا المستوى وفي هذا النادي، حيث المطالب هي الأعلى".

واستطرد مودريتش: "أحاول الاستمتاع بالتدريب والمباريات. كل هذا يساعدني على الشعور بالراحة في هذا العمر".

ويعد مودريتش واحدا من أكثر لاعبي الفريق الملكي التزاما بالمواعيد، حتى في يوم عيد ميلاده، حيث وصل إلى مقر النادي قبل الجميع.

وتابع: "وصلت مبكرا بساعة وربع. كل يوم تقريبا أتناول الإفطار هنا. أتدرب مع الاختصاصيين في صالة الألعاب الرياضية قبل الخروج للتدريب".

وأردف: "أتدرب، وبعد ذلك، اعتمادا على ما أشعر به، أبقى هنا (في صالة الرياضة) لأتم مع الاختصاصيين كل ما عليّ فعله".

وقال مودريتش إن خط وسط ريال مدريد ظهر بمستوى جيد في بداية الموسم رغم البيع غير المتوقع لنجم الفريق البرازيلي كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأضاف: "بدأنا هذا العام بشكل جيد جدا ولدينا فريق قوي للغاية. رحل لاعب مهم جدا مثل كاسيميرو، لكن لدينا العديد من اللاعبين الجيدين ليحلوا محله ونؤدي أداء جيدا".

وأثنى مودريتش على زملائه في خط الوسط، موضحا: "يتأقلم (أوريليان) تشواميني بشكل جيد للغاية. كما أنه عام (إدواردو) كامافينغا الثاني، وقد أدى بشكل جيد للغاية في الموسم الأول، و(توني) كروس هنا منذ فترة طويلة. أما (فيديريكو) فالفيردي فيبلي بلاء حسنا، و(داني) سيبايوس يساهم كثيرا".

مودريتش، الحاصل على جائزتي "ذا بيست" والكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2018، انتقل إلى ريال مدريد عام 2012، قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويحتل الفريق الملكي صدارة الدوري الإسباني الذي يحمل لقبه، محققا العلامة الكاملة بـ12 نقطة من 4 مباريات.