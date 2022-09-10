وحسمت ركلات الترجيح الفوز للفريق السعودي، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وافتتح أوديون إيغالو أهداف المباراة في الدقيقة 18 بمهارة عالية، عندما أسقط الكرة من فوق محمد عواد حارس الزمالك.

إلا أن هداف الدوري المصري أحمد سيد (زيزو) أدرك التعادل للأبيض في الدقيقة 32، بعدما استغل كرة أفلتت من يد عبد الله المعيوف حارس الهلال.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح، التي انتهت بفوز الهلال بنتيجة 4-1، حيث أهدر زيزو ومحمود حمدي (الونش) ضربتين للزمالك مقابل "العلامة الكاملة" لمنافسه.