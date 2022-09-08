وذكرت وكالة "رويترز" أن هاري كين لم يقدم كثيرا في المباراة، كما استمر صيام سون هيونغ-مين عن التسجيل.

وهز ريتشارليسون، مهاجم إيفرتون السابق، الشباك بضربتي رأس قرب النهاية، ليمنح توتنهام الفوز 2-صفر في افتتاح مباريات الفريق في المجموعة الرابعة بدوري الأبطال في مواجهة عانى فيها، توتنهام هوتسبير صاحب الأرض.

وسدد كين، الذي سجل خمسة أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كرتين في شوط أول متواضع، بينما تسبب سون في طرد تشانسل مبيمبا مدافع مرسيليا ليكمل الفريق الفرنسي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48.

لكن ريتشارليسون، المنضم في صفقة تكلفت 60 مليون جنيه استرليني (69 مليون دولار)، هو الذي تفوق على زملائه الأكثر شهرة في الفريق.

وكما كان الحال أمام فولهام السبت عندما قدم أداء رائعا من جميع النواحي، وحرمه حكم الفيديو المساعد من هدفه الأول مع توتنهام، فقد قدم لفريق المدرب أنطونيو كونتي بعدا آخر.

وجاء الهدفان بضربتي رأس من تمريرتين عرضتين، الأولى من إيفان بريشيتش والثانية من بيير-إميل هويبيرج.

وقد تكون قدرة ريتشارليسون في ألعاب الهواء عاملا مهما لتوتنهام هذا الموسم، ولن تكون مفاجأة إذا شارك في التشكيلة الأساسية للمباراة الثالثة على التوالي عندما يحل فريقه ضيفا على مانشستر سيتي حامل اللقب في الدوري يوم السبت.

وكان كين سعيدا بتحمل آخرين عبء التسجيل.

وقال قائد إنجلترا: "ريتشارليسون كان رائعا منذ انضمامه، تدرب بجد وانتظر الفرص ولعب بشكل جيد عندما حصل عليها. هدفان رائعان بضربتي رأس.

وأشاد كونتي بتأثير ريتشارليسون لكنه لم يكن سعيدا تماما بأداء فريقه إذ كان مرسيليا الطرف الأفضل إلى أن طُرد مبيمبا.