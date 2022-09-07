وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي "انفصل لايبزيغ عن دومينيكو تيديسكو بأثر فوري. هذه نتيجة مناقشات معمقة بعد الهزيمة 4-1 على أرضنا أمام شاختار دانييتسك في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء"، وفق "فرانس برس".

وأضاف أنه "تم إعفاء أيضا المساعدين أندرياس هينكل وماكس أوروفانتشكي من مهامهما. سيقدم النادي معلومات عن خلف المدرب في الوقت المناسب".

وإلى جانب هذه الخسارة الفادحة، يعاني لايبزيغ الذي كان دائما ينافس بايرن ميونيخ على لقب البوندسليغا إلى جانب بوروسيا دورتموند، من بداية سيئة في الدوري الألماني، إذ اكتفى بفوز واحد من أول خمس مراحل مقابل تعادلين وخسارتين ويحتل المركز الحادي عشر.

وتولى الإيطالي-الألماني المهام في لايبزبغ في ديسمبر الماضي خلفا للأميركي جيسي مارش عندما كان الفريق في المركز الحادي عشر، ونجح في تحسين نتائجه وإنهاء الموسم في المركز الرابع المؤهل الى دوري الأبطال.

وكان المدرب الذي قاد لايبزيغ إلى أول لقب في تاريخه، بعد تتويجه بكأس ألمانيا 2022 على حساب فرايبورغ في النهائي بركلات الترجيح.