وتغلبت أُنس المصنفة الخامسة على مشاعر الإحباط لتبلغ الدور قبل النهائي من البطولة بفوزها على تومليانوفيتش 6-4 و7-6، لتصبح أول عربية تبلغ هذا الدور في البطولة المقامة على ملاعب صلبة في نيويورك.

وخطفت تومليانوفيتش كل الأضواء بعدما أطاحت الأميركية سيرينا وليامز أمام جماهير غفيرة، الجمعة، لكنها لم تستطع مواصلة هذا الأداء في دور الثمانية بعد أن سددت أُنس 3 ضربات إرسال ساحق، و15 ضربة ناجحة في المجموعة الأولى.

وتشتهر وصيفة بطلة ويمبلدون بلقب "وزيرة السعادة" في بلادها، لكن فرحتها اختفت في المجموعة الثانية التي حفلت بالأخطاء السهلة، لتطيح بمضربها عدة مرات.

ورغم أنها كسرت إرسال تومليانوفيتش في الشوط الأول من المجموعة الثانية، بدأت قبضتها تتراخى بعد تراجع إرسالها، لتستغل اللاعبة الأسترالية الفرصة وتقتنص 3 من 4 فرص لكسر إرسال منافستها.

وقالت أُنس في مقابلة في الملعب: "التنس رياضة صعبة، وأعتذر للجماهير عن هذا التصرف، لكن المضرب ظل ينزلق من يدي".

وأهدت تومليانوفيتش اللاعبة التونسية كسرا للإرسال، بعد أن ارتكبت خطأ مزدوجا في الشوط التاسع، وسددت الكرة في الشبكة في النقطة الأخيرة من الشوط الفاصل، لتطلق أُنس لفرحتها العنان.

وقالت اللاعبة التونسية: "كان من الصعب السيطرة على مشاعر الإحباط لأنها واصلت القتال وجعلت الأمور صعبة جدا أمامي".

وتلعب أُنس في الدور قبل النهائي أمام الفرنسية كارولين غارسيا، التي انتصرت على الأميركية كوكو غوف، لتواصل تألقها بعدما أصبحت الشهر الماضي أول لاعبة متأهلة من التصفيات تحرز اللقب في سينسناتي.

وقالت أُنس: "أعلم أنها تلعب بشراسة وبأسلوب قوي. لذا من ستفرض هيمنتها على المباراة ستكون في أفضل حال. سأحاول تطبيق أسلوبي. سأحاول أن أكون أنا".