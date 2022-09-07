وبهذا يكون اللاعب النرويجي قد سجل 12 هدفا في 7 مباريات رسمية خاضها مع مانشستر سيتي، منذ انتقاله من بوروسيا دورتموند الألماني قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأصبح اللاعب البالغ عمره 22 عاما أسرع من يسجل 25 هدفا في دوري الأبطال، وفعل ذلك في 20 مباراة فقط.

ووضع هالاند سيتي في المقدمة في الدقيقة 20، بعد أن تلقى تمريرة من كيفن دي بروين، ليضع الكرة في مرمى الحارس ياسين بونو.

وأنقذ بونو مرماه من هدف آخر عندما أبعد الكرة بعد انفراد من دي بروين، ثم جعل فيل فودن النتيجة 2-صفر بعد الاستراحة بتسديدة منخفضة.

وألغى الحكم هدفا لإيلكاي غندوغان بعد تمريرة من فودن الذي كان في موقف تسلل.

وسجل هالاند الهدف الثالث بعد أن أبعد بونو محاولة من فودن الرائع، ليتابع النرويجي الكرة داخل المرمى، وأكمل روبن دياز الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد تمريرة من جواو كانسيلو.