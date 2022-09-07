وتلتقي جابر البالغة من العمر 28 عاما في الدور المقبل الفرنسية كارولين غارسيا أو الأميركية كوكو غوف، في سعيها لبلوغ المباراة النهائية الثانية في مسيرتها الاحترافية في الـ"غراند سلام"، بعدما خسرت نهائي ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى أمام الكازاخستانية إيلينا ريباكينا مطلع يوليو الماضي.