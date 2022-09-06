وكادت شباك دورتموند الفائز باللقب القاري مرة وحيدة عام 1997، تهتز بعد مرور 20 ثانية فقط لكن القائم تصدى لتسديدة قائد كوبنهاغن اليوناني زيكا.

ومني دورتموند بضربة قوية بإصابة مهاجمه الدولي البلجيكي ثورغان هازار في الدقيقة 22 وخروجه من أرضية الملعب.

واستغل دورتموند هجمة مرتدة سريعة ليفتتح له قائده المخضرم ماركو رويس التسجيل بكرة بيسراه في أول تسديدة لفريقه على المرمى (35) ليرفع رصيده إلى 22 هدفا في 57 مباراة خاضها في دوري الأبطال.

ولم يكن كوبنهاغن قد نهض من هذه الكبوة، حتى أضاف البرتغالي رافايل غيريرو الهدف الثاني بعد تبادله الكرة مع الأميركي جيوفاني رينا (42).

واختتم الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام التسجيل لأصحاب الأرض قبل نهاية اللقاء بسبع دقائق من هجمة مرتدة سريعة.

وفي المباراة التي احتضنها ملعب ماكسيمير ستاديون في زغرب، جاء الهدف الوحيد لـ"دينامو" من أقدام ميسلاف أورسيتش في الدقيقة 13، ليستهل تشلسي مشواره في أبطال أوروبا بسقوط مدو.

وظهر تشلسي، الذي أنفق نحو 300 مليون يورو في الانتقالات الصيفية الأخيرة، بمستوى مخيب وفشل نجومه في فك التكتل الدفاعي لأصحاب الأرض وخلق فرص حقيقية للتسجيل.

وكان تشلسي صاحب الأفضلية من البداية وبحث عن التسجيل أكثر من مرة بيد أن محاولاته لم تكتس خطورة كبيرة على مرمى أصحاب الأرض.