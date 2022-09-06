ويتميز هالاند بقوة جسدية عالية، ومهارة كبيرة، وسرعة فائقة، جعلوه المهاجم الأفضل في العالم حاليا، وصعب مهمة إيقافه على المدافعين.

ولكن عددا من خبراء كرة القدم، توصلوا إلى 5 نقاط، يجب تطبيقها من الفرق التي تواجهه، وقد تكون كافية لإيقاف هالاند من التسجيل في مرماهم، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.