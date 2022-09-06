أبهر المهاجم النرويجي إيرلنغ بروت هالاند متابعي كرة القدم، ببدايته غير المسبوقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 10 أهداف في أول 6 مباريات، لتبدأ الأندية بالعمل ليلا ونهارا لاكتشاف خطة خاصة لإيقافه.
ويتميز هالاند بقوة جسدية عالية، ومهارة كبيرة، وسرعة فائقة، جعلوه المهاجم الأفضل في العالم حاليا، وصعب مهمة إيقافه على المدافعين.
ولكن عددا من خبراء كرة القدم، توصلوا إلى 5 نقاط، يجب تطبيقها من الفرق التي تواجهه، وقد تكون كافية لإيقاف هالاند من التسجيل في مرماهم، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
- أبقيه خارج منطقته: المنطقة الأكثر قوة لهالاند هي منطقة الجزاء، حيث سجل 95 بالمئة من أهدافه الموسم الماضي من هذه المنطقة. على المدافعين فعل كل ما بوسعهم لإخراجه من هذه المنطقة، وتقليل عدد الدقائق التي يكون فيها قريبا من المرمى.
- الجهة اليسرى: أجبر مانشستر سيتي على اللعب من الجهة اليمنى، لأن التمريرات والهجمات التي تأتي من الجهة اليسرى، عادة ما تثمر عن أهداف لهالاند، وفقا لإحصائيات أهدافه في ألمانيا.
- ابق قريبا: يجب وضع مدافع واحد أو اثنين، متلاصقين بالمهاجم النرويجي، وعلى مقربة كبيرة منه، كل ما سمح الأمر ذلك.
- أسلوب مان سيتي: على الفرق محاولة كسر أسلوب وتناغم مانشستر سيتي، فانكسار التناغم وتعرض السيتي للضغط، سيؤثر بطبيعة الحال على فاعلية هالاند.
- الهجوم خير وسيلة للدفاع: يجب استغلال المساحات في دفاع مان سيتي، والاستعداد لتوجيه الضربة باستغلال الأخطاء، أو عن طريق سرعة المهاجمين. تعرض السيتي للهجمات المتردة الخطيرة سيجبر بيب غوارديولا على إعادة الدفاع المتقدم للخلف، وبالتالي تقليل الدعم الهجومي لهالاند.